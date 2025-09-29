TBF, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası uyguladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine toplam 320 bin lira para cezası uyguladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.
