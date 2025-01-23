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TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray'a seyirci olayları ve tezahüratlar nedeniyle 410 bin, Beşiktaş'a sosyal medyadaki açıklamalar nedeniyle 140 bin lira para cezası verdi.

Haber Merkezi
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TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza
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 Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisindeki seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 410 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'a kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 140 bin lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'a ise Beşiktaş Fibabanka ile yapılan lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket ve kişilik haklarına saldırı ihlallerinden toplamda 140 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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