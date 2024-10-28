Team Türkiye Valensiya’dan 5 madalya ile döndü

İspanya’da düzenlenen 2024 FIA Motorsporları Oyunları’nda 16 ayrı branşta 15 sporcu ile ülkemizi temsil eden Team Türkiye, iki altın ve üç gümüş madalya ile büyük organizasyonu 82 ülke arasında beşinci olarak tamamladı.

26 farklı disiplinde 646 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 23 Ekim Çarşamba günü Valensiya Bilim Müzesi’nde gerçekleştirilen görkemli açılış seremonisi ile başladı. 5 gün boyunca devam eden organizasyonda, Ali Türkkan - Oytun Albayrak ekibi bir altın ve iki gümüş madalya ile ayrılarak takımın en başarılı sporcuları oldular. Rally2 asfalt ve Rally2 toprak yarışlarını ikinci olarak bitiren Türkkan-Albayrak, karma klasmanda en iyi 3 ekibin katılabildiği madalya etabını ise birinci tamamlayarak hafta sonunu altın madalyayla taçlandırdı. Valensiya’ya İstiklal Marşı’mızı dinleten temsilcilerimiz bu sonuçla ülkemiz adına büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Güven'den kariyer başarısı

Ülkemizi Avrupa pistlerinde başarıyla temsil eden Ayhancan Güven, son sıradan başladığı GT Sprint branşında ilk turdan itibaren yaptığı ataklar ile birinci olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. İlk turdan itibaren yaptığı ataklar ile sıralamada hızla yükselen ve 1:31.296 ile en hızlı tur zamanını kaydeden Güven, 40 dakikalık yarışın son 5 dakikasında yaptığı atakla liderliği ele geçirdi. Müthiş bir performans ile ülkemize altın madalya kazandıran Güven, bu zaferle podyumda İstiklal Marşı’mızı dinletti ve kariyerinin en önemli başarılarından birisine imza atmış oldu.

En fazla uluslararası tecrübesi bulunan karting sporcumuz İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde 35 sporcuya karşı mücadele etti. 13 yaşındaki temsilcimiz ilk sırada başladığı final yarışını ikinci olarak tamamlayarak, ülkemize gümüş madalya kazandırmış oldu.

İki çeker otomobillerin yer aldığı Rally4 branşında Kerem Kazaz - Corentin Silvestre ekibi toprak rallide mekanik arıza ile abandone olurken, asfalt rallinin 6. etabında yoldan çıkarak 1 dakikaya yakın zaman kaybetti. Ekip yarışın son etabında en iyi zamanı yapsa da, sadece 0,5 saniye farkla bronz madalyayı kaçırdı ve dördüncü olabildi.

Teknik arızaya rağmen 8. oldu

27 Ekim Pazar günü Touring Car, GT Sprint ve Rally branşlarının TRTSPOR Yıldız ve Tabii Spor kanallarından canlı yayında ekranlara geldiği organizasyonda, Touring Car branşında ülkemizi temsil eden bir diğer isim 18 yaşındaki Zekai Özen’di. Genç sporcu sıralama turlarında yaşadığı teknik arıza ile son sırada başladığı yarışı, 4 sıra yükselerek 8. olarak tamamladı.

36 katılımın olduğu Karting Sprint Senior branşındaki temsilcimiz Batı Ege Yıldırım, podyum hedefi ile direksiyon başına geçtiği final yarışına 6. sırada başladı. Yıldırım, yarışma formatı gereği yapılan motor değişikliğinde, verilen yeni motor performansının rakiplerine göre yavaş olması nedeniyle 19.'luğa kadar gerileyerek şanssız bir hafta sonunu yaşadı.

Karting Mini temsilcimiz Can Özler, 40 sporcu arasında 16. sırada başladığı final yarışında ilk virajda rakibini teması ile yoldan çıkarak son sıraya geriledi. 11 yaşındaki Team Türkiye’nin en genç sporcusu, şanssız geçen hafta sonunu 20. sırada tamamladı.

35 sporcunun yer aldığı drift branşında ise Team Türkiye adına Berfu Tutumlu piste çıktı. Sıralama turlarında ilk 16 arasına kalmayı başararak final eşleşmelerine yükselen temsilcimiz, İngiliz rakibi ile eşleşmesinde elenerek madalya şansını kaybetti.

Cross Car Senior branşındaki temsilcimiz 16 yaşındaki Can Alakoç, yağış nedeniyle ağırlaşan parkurda koşulan elemelerde istediği performansı sergileyemedi ve 18. olarak finale yükselemedi.

Auto Slalom Akın Can Kiper ve Eda Bacaksız sıralamalarda ilk 16 dışında kalarak final hakkı kazanamayan sporcularımız oldular.

Espor branşı F4 klasmanında Ulaş Özyıldırım altıncı sırada başladığı final yarışında Macar rakibinin teması ile arka kanadı kırılınca pite girmek zorunda kaldı. Son sıraya kadar gerileyen Özyıldırım, finişe 15. sırada ulaşabildi. GT klasmanındaki temsilcimiz Kaan Bekiroğlu ise yarı finalde aldığı ceza ile final hakkını yitirdi.

Kısıtlı bütçemizle 82 ülke arasında 5. olduk

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun ardından; “Çok kısıtlı bir bütçe ile sınırlı sayıda branşta mücadele ettiğimiz FIA Motorsporları Oyunları’ndan 82 ülke arasında 5. olarak ayrılıyoruz. Genç sporcularımız mücadele ettikleri tüm disiplinlerde, imkanlarımız dahilinde ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Madalya alan tüm sporcularımızı en içten dileklerimle kutluyor, önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kadro ve geniş imkanlarla daha başarılı sonuçları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.