Tedesco'ya doktorlarından uyarı: Maça çıkarsan ayakta duramazsın, bayılırsın

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi.

Yönetici Ertan Torunoğulları, İtalyan hocanın pazar günü Samsun'a karşı görevine döneceğini açıkladı.

İngiltere'ye gitmeden önce hastalandı

Genç çalıştırıcının, Nottingham Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve maçtan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

"Ayakta duramazsın, bayılırsın"

Sabah'ın haberine göre Antalya'ya dönüşte ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlara "Beni mutlaka maça çıkarın" talimatı verdiği ancak doktorların "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek izin vermediği bildirildi.

Tedaviye rağmen zatürreye döndü

İstanbul'a gelince Ataşehir Medicana'da tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi.

İki buçuk gün hastanede kaldı

İki buçuk gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor.

Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında olmalıyım" dediği belirtildi.