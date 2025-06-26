Temmuz rüzgârları pedallardan esiyor

İSTANBUL-EKONOMI

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Temmuz 2025 faaliyet takvimi ulusal ve uluslararası arenalarda toplam 20 organizasyon ile Türk bisikletini geliştirmeye devam ediyor. Yol, dağ, BMX ve pist disiplinlerinde düzenlenen etkinliklerle Temmuz ayı, Türkiye'nin ve Türk bisikletçisinin ulusal rekabetteki gücünü ve uluslararası görünürlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Temmuz ayı boyunca Yol, Dağ Bisikleti, BMX ve Pist Bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde 16 yarış ve 4 kamp etkinliği düzenlenecek. Katılımcılar; U11–U19 yaş gruplarının yanı sıra elit erkekler, gençler ve amatör sporcular olacak. Ulusal yarışların yanı sıra Belçika, Slovenya, Portekiz ve Kuzey Makedonya’da da Türk sporcularımız pedal çevirecek. Bisiklet Milli Yıldız Takımımız Slovenya’da mücadele ederken Kuzey Makedonya’da Genç Milliler; 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası İran’da 3 Haziran’da hayatını kaybeden genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek. Mustafa ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde U17 Erkek, U15 Erkek, U13 Erkek, U11 Erkek, U17 Kadın, U15 Kadın, U13 Kadın, U11 Kadın ile Para Bisiklet, Tandem ve Deaf-İşitme Engelliler Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde Zamana Karşı Yarışı ve Yol Yarışı olarak Konya’da yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu:

“Temmuz ayında yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli yarışlarda ay-yıldızlı formayı göreceğiz. Sporcularımız EYOF ve Avrupa Şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda mücadele edecek. Yurt içinde ise şampiyonalarla bisikletin coşkusunu şehir şehir taşıyoruz. Tüm halkımızı yarışları izlemeye ve bisiklet kültürünü desteklemeye davet ediyoruz. Temmuz ayı, yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kentlerin bisikletle buluştuğu bir kültürel etkinlik ayı olarak da öne çıkıyor. Özellikle ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon gibi organizasyonlar, amatör sporcuların spora katılımını teşvik ederken, uluslararası UCI sınıfındaki yarışlar da Türkiye’nin tanıtımına ve bisiklet turizmine önemli katkılar sağlıyor.”

Yol Bisikleti Disiplini

- 1–3 Temmuz: Türkiye Yol Şampiyonası (U11–U17) – Konya

-3–6 Temmuz: Sint Martinusprijs Kontich – Belçika

-5 Temmuz: Grand Prix Kahramanmaraş (UCI 1.2, Elite Erkek) – Kahramanmaraş

-5 Temmuz: Gran Fondo Trabzon – Trabzon (İlk kez düzenlenecek amatör yol yarışı)

-5–7 Temmuz: Kids Tour Slovenia – Slovenya

-6 Temmuz: Grand Prix Edebiyat Yolu (UCI 1.2, Elite Erkek) – Kahramanmaraş

-10–13 Temmuz: Tour of Ankara (UCI 2.2, Elite Erkek) – Ankara

-15 Temmuz: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları (Türkiye Geneli Muhtelif İllerde)

-20–26 Temmuz: 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları (EYOF) – Kuzey Makedonya

-25–26 Temmuz: Türkiye Kupası 5. Etap PYY (U15 ve U19) – Bafra/Samsun

BMX

-12-13 Temmuz: Kamil Yaşar Eşer Türkiye BMX Race Şampiyonası– Sakarya

Dağ Bisikleti (MTB) Disiplini

-10–27 Temmuz: Milli Takım Hazırlık Kampı (EYOF) – Belirlenecek

-11-12 Temmuz: Kemaliye MTB Cup-Kemaliye

-18–20 Temmuz: Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası – Sakarya

-20–26 Temmuz: EYOF Skopje 2025 (U17) – Kuzey Makedonya

-21–28 Temmuz: Milli Takım Hazırlık Kampı (Balkan Hazırlık) – Yurt içi

-21 Temmuz–11 Ağustos: Milli Takım Hazırlık Kampı – Sakarya/Erzurum

-23–27 Temmuz: Büyükler Avrupa Şampiyonası – Portekiz

Pist Bisikleti Disiplini

-1–12 Temmuz: Pist Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı – Konya

-15–20 Temmuz: Pist Gençler Avrupa Şampiyonası – Anadia, Portekiz