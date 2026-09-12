Temurci: Spor turizmiyle Türkiye'nin küresel pazardaki payını artırmak istiyoruz

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Rize'de 2023 yılında gerçekleştirilen Spor Turizmi Çalıştayı'nın ardından kentte uluslararası spor organizasyonlarının artmaya başladığını belirten Temurci, çalıştayın bugün ortaya çıkan organizasyonların temelini oluşturduğunu ifade etti. Temurci, "Rize'de 2023 yılında Valimiz göreve geldikten hemen sonrasında bir spor turizmi çalıştayı yaptık. Aslında şu anda Rize'de yapılan büyük uluslararası spor organizasyonlarının tamamı, bu spor turizmi çalıştayının neticeleri" dedi.

Çalıştaya uluslararası organizasyonlar konusunda deneyimli isimlerin davet edildiğini aktaran Temurci, Kaçkar UTMB'nin de bu kapsamda Rize'nin uluslararası spor turizmi açısından önemli bir destinasyona dönüşmesine katkı sağladığını belirtti. UTMB'nin dünyanın farklı kıtalarında ve 50'den fazla ülkede düzenlendiğine dikkati çeken Temurci, organizasyonların yalnızca sportif faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Temurci, "Bir organizasyonu artık sadece sportif bir etkinlik olarak görmüyoruz. Bunlar Türkiye'nin küresel görünürlüğünü artıran, destinasyonları markalaştıran ve bölgenin ekonomisine çok ciddi katkıları olan etkinlikler" diye konuştu.

Ayder'de bütün oteller dolu

Kaçkar UTMB'nin bölgedeki ekonomik hareketliliğe de önemli katkı sağladığını belirten Temurci, Ayder'deki konaklama tesislerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Temurci, "Ayder'deki şu anda otellerin tamamı dolu. Şu anda buraya yeni gelseniz hiçbir otelde yer bulamazsınız. Herkesin yüzü gülüyor. Çünkü bütün oteller dolu, esnaf para kazanıyor. Dolayısıyla böyle oldukça da yerel halk bu organizasyona ciddi anlamda sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Spor turizminin 11. ve 12. Kalkınma Planları'na stratejik sektör olarak dahil edildiğini belirten Temurci, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı spor branşlarına yönelik uzmanlaşma modeli uyguladıklarını kaydetti.

Rize, Trabzon, Artvin doğa sporları merkezi olacak

Doğu Karadeniz'in doğa ve ekstrem sporlar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Temurci, Rize, Trabzon ve Artvin'i bu alanda Türkiye'nin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Temurci, "Doğu Karadeniz'i, özellikle Rize, Trabzon ve Artvin'i Türkiye'deki doğa ve ekstrem sporların merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. İstanbul'u maraton ve marka etkinliklerin ev sahibi yapma noktasında çalışmalarımız var. Antalya'yı ise özellikle futbol, tenis ve golf branşlarında Avrupa'nın kış spor turizmi üssü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Spor turizmi bugün dünyanın gerçeği

Türkiye'nin coğrafi ve iklim özelliklerinin spor turizmi açısından önemli avantajlar sunduğunu dile getiren Temurci, bu potansiyelin daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Pandemi sonrasında turizm alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiğini belirten Temurci, Türkiye'nin küresel spor turizmi pazarından daha fazla pay almasını hedeflediklerini söyleyerek "Spor turizmi bugün dünyanın gerçeği. Özellikle pandemiden sonra turizm trendleri çok radikal bir şekilde değişti. Bizim en büyük amacımız, dünya spor turizmi pastasından çok daha fazla pay elde etmek. Sporla turizmi birbirine daha fazla entegre ederek Türkiye'yi bu konuda küresel bir marka haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre küresel turizm harcamalarının yüzde 10'undan fazlasının spor turizmi kaynaklı olduğunu belirten Temurci, Türkiye'deki paya ilişkin net verilerin oluşturulması için TÜİK ile çalışma yürütüleceğini söyledi.

Türkiye'de spor turizmi denildiğinde şu anda ağırlıklı olarak futbol ve golfün öne çıktığını aktaran Temurci, Belek'teki golf tesislerinin bu alanda önemli bir başarı örneği olduğunu, benzer başarının diğer branşlara da yayılmasını istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin spor turizmi potansiyeli çok yüksek

Türkiye'nin aynı anda farklı iklim ve coğrafya koşullarında çeşitli sporların yapılabildiği nadir ülkelerden biri olduğuna işaret eden Temurci, "Aynı anda denize girilebilen, yüzülebilen ve dağ koşusu yapılabilen kaç ülke var dünyada? Türkiye'nin bu konudaki potansiyelini artık kullanmak istiyoruz. Potansiyelinden söz eden değil, küresel spor turizmi pazarındaki payını istikrarlı biçimde artıran bir ülke haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Rize'de farklı spor branşlarına yönelik organizasyonların da devam ettiğini belirten Temurci, Handüzü'nde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikincisinin düzenleneceğini, Çayeli Senoz Vadisi'nde ise Türkiye ATV Motosiklet Şampiyonası'nın gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu organizasyonların bölgenin kültürel değerlerinin tanıtımına da katkı sağladığını belirten Temurci, spor ile yerel kültürün bir araya getirilmesinin sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaçkar UTMB 160-170 kilometreye çıkarılacak

Kaçkar UTMB'nin mevcut parkurunun 100 kilometre olduğunu belirten Temurci, önümüzdeki yıllarda yarışın 160-170 kilometreye çıkarılmasının planlandığını söyledi. Temurci, "Şu anda yarışımız 100 kilometre. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu 160-170 kilometreye çıkaracağız. Şu anda 12 yayla var. Bu sayıyı da artır