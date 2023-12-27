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Terim'den anlaşma sonrası ilk açıklama: Söyleyeceğimiz çok şey olacak

Yunanistan ekibi Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim imzayı atmak için Atina'ya uçtu. Havaalanında açıklamada bulunan Terim, "Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil" dedi.

Haber Merkezi
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Terim'den anlaşma sonrası ilk açıklama: Söyleyeceğimiz çok şey olacak
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

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