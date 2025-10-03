Terminal Kadıköy ile İstanbul Avrupa’da esporun yeni merkezi haline gelecek

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Terminal Kadıköy arasında imzalanan iş birliği protokolü, Türkiye’de esporun gelişiminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. İki kurum arasında imzalanan protokol ile Terminal Kadıköy, İstanbul’un espor etkinlik merkezi olarak konumlandırılıyor.

Protokol ile İstanbul’un merkezinde yer alan Terminal Kadıköy, gençlerin, oyuncuların, kulüplerin ve markaların buluşma noktası olarak espor karşılaşmalarının yanı sıra turnuvalara ve topluluk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin ilk resmi espor şampiyonası TESFED Türkiye Kupası, federasyon ligleri ve milli takım karşılaşma etkinlikleri 2026’dan itibaren burada düzenlenirken, TESFED Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla antrenörlükten yayıncılığa uzanan kariyer fırsatları gençlere sunulacak.

Uluslararası ölçekte ise 2026 Avrupa Espor Şampiyonası ve 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği hedefiyle Terminal Kadıköy, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da önde gelen espor merkezlerinden biri olma yolunda ilerlerken; karşılaşma etkinlikleri, topluluk buluşmaları ve sosyal avantajlarla esporu yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda paylaşım ve sosyalleşme kültürü haline getirecek.

3 Ekim 2025 Cuma günü Terminal Kadıköy’de düzenlenen basın toplantısı ve imza törenine TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir ile Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp katıldı. Toplantıda, tarafların ortak vizyonu ve hedefleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Terminal Kadıköy ile İstanbul Avrupa’da, Espor'un yeni merkezi haline gelecek

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir yaptığı konuşmada “Bugün Türkiye Espor Federasyonu olarak Terminal Kadıköy ile hayata geçirdiğimiz iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlaşma ile Terminal Kadıköy artık İstanbul’da yeni bir espor merkezi olarak konumlanacak. Burada yıl boyunca turnuvalar, TESFED Ligleri yayınları, watchparty izleme etkinlikleri ve birçok farklı organizasyon düzenlenecek. Terminal Kadıköy, TESFED işbirliğiyle İstanbul’da yıl boyu esporun buluşma noktası olacak; esporun vitrini haline gelecek. Esporu takip eden geniş bir kitle var. Müsabakalar, ligler ve turnuvalar büyük bir arzu ve iştahla izleniyor. Arzumuz, güçlü bir Türkiye espor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek. Türkiye Espor Federasyonu olarak İstanbul’u global espor haritasında daha görünür kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Espor ekosistemi 2035 yılına kadar 25 milyar doları bulacak”

Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp de konuşmasında TESFED’in öncülüğünde atılan adımlar sayesinde, Türkiye’nin bu alanda iddialı hale geldiğine dikkat çekerek, “Terminal Kadıköy ise artık bu yolculuğun kalbinde yer alacak. Daha önce kullanılmayan, atıl bir alanı geçen Mayıs ayıyla birlikte dönüştürerek topluma kazandırdık. Terminal Kadıköy, bugün çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan, İstanbul’un yeni buluşma noktası haline gelen bir merkez oldu. Sporun, müziğin, gastronominin ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği bu alan, espor için de doğal bir yuva haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Esporun artık küresel ölçekte güçlü bir endüstri haline geldiğini vurgulayan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada bugün 640 milyonu aşkın insan esporu takip ediyor, küresel pazar büyüklüğü ise 3 milyar dolar seviyesine doğru ilerliyor. Sponsorluklar, yayın hakları ve ödül havuzlarıyla espor, spor, teknoloji ve eğlencenin kesişiminde büyüyen yeni bir endüstri olarak 2035 yılına kadar 25 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de de oyun sektörü hızlı bir gelişim içinde. 2024’te 810 milyon dolara ulaşan pazar, 47 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip. Aynı yıl konsol ve bilgisayar oyunları üretimi yüzde 133 artış gösterdi. 2025’te sektör gelirinin 750 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu rakamlar, esporun yalnızca gençler için bir eğlence değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik ve kültürel fırsat olduğunu gösteriyor.

Terminal Kadıköy olarak, TESFED ile yaptığımız bu iş birliğiyle İstanbul’u esporun yeni merkezi haline getirmeyi ve ülkemizi küresel ekosistemde daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

İşbirliği kapsamında neler olacak?

İstanbul’un merkezinde, ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan Terminal Kadıköy, gençlerin, oyuncuların, kulüplerin ve espor severlerin bir araya geleceği bir merkez olarak öne çıkıyor. Burada yalnızca espor karşılaşmaları değil, turnuvalar, topluluk buluşmaları, influencer etkinlikleri ve hibrit organizasyonlar da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk resmi espor şampiyonası olan TESFED Türkiye Kupası ile federasyon çatısı altındaki ligler ve milli takım karşılaşmalarının izleme etkinlikleri 2026’dan itibaren Terminal Kadıköy’de düzenlenecek. Bu sayede oyuncu ve izleyiciler için düzenli ve sürdürülebilir bir program hayata geçirilecek.

Terminal Kadıköy aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de espor ekosistemine katkı sunacak. TESFED Akademi çatısı altında gerçekleştirilecek sertifikalı programlarla gençlere kariyer imkânı tanınacak. Bu yönüyle Terminal, yalnızca etkinliklerin merkezi değil, geleceğin profesyonellerini yetiştiren bir akademi kimliği de kazanacak.

İş birliği, Türkiye’nin uluslararası espor sahnesindeki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor. 2026’da İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Espor Şampiyonası ile 2027 Avrupa Oyunları’nda yer alacak espor branşlarının canlı yayınlarla Terminal Kadıköy’de izletilmesi öngörülüyor. Böylece Terminal, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da önde gelen espor merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyecek.

Protokol kapsamında ayrıca esporun sosyal yönünü güçlendirecek uygulamalar da gündeme alınıyor. İzleyici katılımını artırmaya yönelik karşılaşma etkinlikleri, topluluk etkinlikleri ve çeşitli avantajlarla esporun yalnızca rekabet değil, aynı zamanda sosyalleşme ve paylaşım kültürü olarak gelişmesi desteklenecek.