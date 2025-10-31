  1. Ekonomim
TFF, 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta hakemlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’ta oynanacak olan 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Pazar günü oynanacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu.
Mersin Stadyumu’nda 2 Kasım’da oynanacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek.

Çopur’un yardımcılıklarını Balıkersir Bölgesi Klasman Hakemi Volkan Esen ile Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mert Altan Çakır yapacak.

Karşılaşmada, Hatay Bölgesi Klasman Hakemi Kadir Demir ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşması saat 14.00’da başlayacak.

