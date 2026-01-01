Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA HAKEMİ:

Halil Umut Meler

Gamze Durmuş Pakkan

Atilla Karaoğlan

Kadir Sağlam

Mehmet Türkmen

Oğuzhan Çakır

Cihan Aydın

Ozan Ergün

Melek Dakan

Asen Albayrak

Hatice Aydın

FIFA YARDIMCI HAKEMİ:

Ceyhun Sesigüzel

İbrahim Çağlar Uyarca

Abdullah Bora Özkara

Mehmet Emin Tuğral

Anıl Usta, Fukan Ürün

Murat Tuğberk Curbay

Bersan Duran

Gökhan Barcın

Murat Altan

Arzu Görgün

Merve Turan

Ayşenur Karakoç

Esra Arıkboğa

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM:

Onur Özütoprak

Kadir Sağlam

Atilla Karaoğlan

Ali Şansalan

Ömer Faruk Turtay

FIFA FUTSAL HAKEMİ:

Hakan Tezcan

Fatma Özlem Tursun

Uğur Çakmak

Ayberg Öz

Muhammed Furkan Sağlam

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ:

Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

İdris Yavuz