TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:
FIFA HAKEMİ:
Halil Umut Meler
Gamze Durmuş Pakkan
Atilla Karaoğlan
Kadir Sağlam
Mehmet Türkmen
Oğuzhan Çakır
Cihan Aydın
Ozan Ergün
Melek Dakan
Asen Albayrak
Hatice Aydın
FIFA YARDIMCI HAKEMİ:
Ceyhun Sesigüzel
İbrahim Çağlar Uyarca
Abdullah Bora Özkara
Mehmet Emin Tuğral
Anıl Usta, Fukan Ürün
Murat Tuğberk Curbay
Bersan Duran
Gökhan Barcın
Murat Altan
Arzu Görgün
Merve Turan
Ayşenur Karakoç
Esra Arıkboğa
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM:
Onur Özütoprak
Kadir Sağlam
Atilla Karaoğlan
Ali Şansalan
Ömer Faruk Turtay
FIFA FUTSAL HAKEMİ:
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
Ayberg Öz
Muhammed Furkan Sağlam
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ:
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz