TFF 57. madde nedir? Bahis cezası ne kadar? (2025)

Türkiye son günlerde futbolda bahis operasyonuyla çalkalanıyor. Süper Lig’den 27 alt liglerden ise binin üzerinde futbolcunun bahis oynadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte gözler TFF’nin vereceği karara kaldı.

Peki TFF 57. made nedir, cezası ne kadar? Disipline sevk edilen futbolcular ne kadar ceza alacak? İşte tüm ayrıntılar…

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR NE CEZA ALACAK, 57. MADDE NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolla ilgili bahis ve benzeri şans oyunlarıyla ilgili yasakları ve cezaları düzenler.

Son gelişmelere göre Süper Lig’den 27 futbolcu ve toplamda 1024 futbolcu, 57. madde kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Peki 57. madde tam olarak neyi kapsar, cezası nedir?

57. madde kapsamında:

- Futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan veya dolaylı bahis oynamak yasaktır.

- Bahis ve benzeri şans oyunlarını tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme/organizasyonlarda doğrudan veya dolaylı görev/menfaat sahibi olmak yasaktır (kamu kurumları hariç).

- Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklam ve tanıtımını yapmak yasaktır. Bu kuruluşların stadyum içi reklam panoları ve ekipmanları dahil herhangi bir mecrada tanıtımı yapılamaz; çağrıştıran marka/iştiraklerle reklam da yasaktır.

TFF 57. Madde Cezası: 3 Aydan 1 Yıla Kadar Men

57. madde ihlalinin ispatı halinde uygulanabilecek yaptırımlar:

- 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men

- Hak mahrumiyeti cezası

Ceza türü ve süresi, ihlalin niteliğine, kapsamına ve disiplin kurullarının takdirine göre belirlenir.