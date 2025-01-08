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TFF açıkladı: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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TFF açıkladı: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev alacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in geri kalanında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. 

Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir. Bununla beraber, genç hakemlerimizin gelişimini ve yetkinliğini en üst seviyeye taşıyarak, Türk futbolunu tamamen yerli hakemlerle yönetme hedefimiz yönündeki çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Hakemlik sistemindeki bu yapısal dönüşümün futbol iklimini olumlu yönde etkilemesi adına disiplin talimatında ve diğer talimatlarda gerekli tüm revizyonlar yapılacaktır."

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