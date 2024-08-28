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TFF açıkladı: Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA
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TFF açıkladı: Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un da 6 futbolcusunun sarı, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Antalyaspor kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor antrenörü Erman Kılıç ve Sipay Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi bildirildi.

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