TFF, Adana Demirspor için kararını verdi

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, ayrıca Adana Demirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve Murat Sancak'ın 30 gün hak mahrumiyetiyle beraber 500 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kurul, Adana Demirspor görevlisi Cihan Eliçiçek'e de 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 292 bin 500 lira para cezası verdi.

Ne olmuştu?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.