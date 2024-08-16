TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir takımlarının ligin 3. haftasında oynayacağı maçları erteledi.

TFF’nin açıklamasında, "Avrupa kupaları play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir” denildi.