  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu
Takip Et

TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu

TFF, Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek takımların ligin 3. haftasında oynayacağı maçları erteledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF Avrupa'da Play-off oynayacak takımların maçlarını ertelendiğini duyurdu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir takımlarının ligin 3. haftasında oynayacağı maçları erteledi.

TFF’nin açıklamasında, "Avrupa kupaları play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir” denildi.

Negentra’dan kullanıcıları sosyalleştiren yeni oyunNegentra’dan kullanıcıları sosyalleştiren yeni oyunŞehirler
Dev spor organizasyonlarının “dijital kahramanları” iş başındaDev spor organizasyonlarının “dijital kahramanları” iş başında

 

Spor
Dünya Motokros Şampiyonası’ndan ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı
Dünya Motokros Şampiyonası’ndan ekonomiye 5 milyar TL’lik katkı
PFDK’dan karar çıktı: Sami Uğurlu ve Arda Turan'a ceza
PFDK’dan karar çıktı: Sami Uğurlu ve Arda Turan'a ceza
Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 3 ve 4. hafta programı açıklandı
Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama
Icardi kulübe alacakları için ihtar çekti mi? Galatasaray'dan açıklama
Wilfried Zaha transferi neden gecikti?
Wilfried Zaha transferi neden gecikti?
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu