TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İsviçre'nin Zürih şehrindeki son toplantısında futbol yönetimi ve turnuvalarla ilgili önemli kararları kabul ederken, komitelerde görev alacak üyeleri de belirledi.

Açıklamada, "Paydaş katılımı artırmayı ve futbolun geleceğini daha kapsayıcı, istikrarlı ve barış temelli bir zeminde inşa etmeyi hedefleyen FIFA'nın yeni komitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak da yer aldı. Komiteler 2025-2029 dönemi için oluşturulurken; TFF Başkanı Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, başkan vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçildi" denildi.

