TFF Başkanı Hacıosmanoğlu villa ve prim tartışmasına son noktayı koydu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’ye konuşan Hacıosmanoğlu; Fatih Terim ile yaşanan polemik, prim tartışmaları ve futbolculara verileceği iddia edilen villalarla ilgili konulara açıklık getirdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar prim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar."

"Fatih Terim yanlış yaptı. Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı. Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.”

"Montella görevine devam edecek"

"Bu gruptan çıktıktan sonra en az iki tur daha geçeceğimize inanıyorum ama olmadı, inanılmaz üzüldüm. Keşke ilk maçı ABD ile oynasaydık. Montella görevine devam edecek."