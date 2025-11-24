TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var, bazı kulüpler bu işten zarar görecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmelerle ilgili olarak TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, “Türkiye’de faaliyet gösteren 6 yasal bahis şirketi bulunuyor ve bunlardan birinin lisansı iptal edildi. Bu şirketlerden bilgi talep ettik ve ilk etapta gelen verileri bekletmeden değerlendirdik. Eksik bilgi sağlayanlar hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, "Verilmeyen veriler için savcılığa başvurduk. Taraftar tiyatro seyretmek istemiyor. Futbolda deprem var takım sayısı da düşebilir" dedi.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize temiz bir Türk futbolu bırakmak. Bu yolda başlattığımız girişimi, Türk futbolunda bir milat olarak görüyoruz. Son günlerde hem bilen hem de bilmeyen birçok kişi fikir beyan ediyor. Önemli olan, bu değerli hareketin başarıya ulaşmasına kimlerin ne kadar katkı sağladığıdır.

Bu yola çıkarken, zarar görebilecek kulüpler ve spor camiasındaki bazı kişiler olacağını biliyorduk.

Arkadaşlar, elimizdeki veriler devlet bakanlığından resmi olarak geliyor. Eğer makul bir şüphe varsa, hukuk kurulu bunu derhal yargıya taşımak zorundadır; aksini yaparsa suç işlemiş olur. Suç işlemediğinizi kanıtlayabilirseniz herhangi bir ceza almazsınız. Cezaya maruz kalırsanız ise futbolun Tahkim Kurulu’na başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil; herkesin haysiyet ve şerefinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa bunu ispat etsin."

"Çözümleri biz yapıyoruz"

20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticimizin dahi haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığı üzerinden, Spor Toto teşkilatından alıyoruz. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek bilgi verilebilir mi? Lisansınızı iptal ederler. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok."

"Gelmeyenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduk"

Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane bahis şirketi var, bir tanesinin lisansı iptal edilmiş, 'tüm verileri aldınız mı?' diyorlar. Arkadaşlar bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri kenarda bekletemezsiniz. Sevkleri yaptık. Gelmeyen bilgiler, eksik gelen bilgilerle ilgili bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Savcılık da talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek."

"Futbolda deprem var"

Şu anda futbolda bir deprem var. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerde birçok takımın oyuncusu gitti ama gençlerin önünün açılması da bir fırsat. Herkes bu çileye bir taraftan katılacak. Bu hep beraber yapacağımız, herkesin katkı sunacağı birsoruşturma. 1-2 sene sıkıntısını çekeriz ama yarınlar tüm kulüpler için daha iyi olacak. Cesurca başlatılan bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum.

"Hakemler kendilerine dokunmaya başlayınca işi sulandırmaya başladılar"

Biz soruşturma yapıyoruz, bunun bir de cezai boyutu var. Savcılık da titizlikle çalışıyor, çalışma devam ediyor. Bana göre de devam etmesi lazım. Kulüpler benim çağrımı kendileri yaparsa iyi olur. İleride olumsuz bir durumla karşılaştıkları durumda üzülmesinler. Kendi temizliklerini kendileri yapsınlar. Hakemlerle başladık, ne zaman ki kendilerine dokunmaya başlayınca işi sulandırmaya başladılar. Bu hafta istediğimiz bilgiler Bakanlık'tan gelecek. İnşallah kulüplerimiz de kendilerini temizler. Bu işten ne kurum, ne de kişisel olarak menfaat sağlamaya çalılşanlar işi sulandırmaya çalışanlardır.

"Sırada teknik direktörler, sağlık çalışanı, menajerler var"

Teknik Direktör, tercüman, malzemeci, sağlık çalışanı, menajer, temsilci, gözlemci onlar da bu hafta geliyor. Bir kez daha buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Kurumsal ve kişisel menfaatleri bir kenara bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan dünyanın imrenerek izlediği bu harekete destek olunmasını rica ediyorum."

"Bakanlığın veri siteme yetkisi var"

Herkes elini taşın altına koysun. 'TFF verileri nasıl aldı, öyle yetkisi var mı?' diyorlar. Bahis şirketinden veri isteme yetkim yok ama bağlı oldukları bakanlık var, kanunlara göre de o bilgileri oradan isteme hakkım var. Silsile yoluyla nasıl alındığını, o süreçte kimsenin manipüle yapamayacağı açık ortada. Bu tür konuşmalardan değerli başkanlar kaçınsın."

'Süreci bilinçli başlattık'

"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

"47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var"

"Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusuna, "Aklandı derken neyi kastettiniz, anlamadım. Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. Bir kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar bir kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler. Hukuk Kurulu'nun görevi sevk etmek, bir kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Yargının ilk ayağı PFDK, oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç devam ediyor" cevabını verdi.

"Interpol ve UEFA da devrede, çok titizlikle inceleniyor"

"Yabancı bahis sitelerinde oynayan veya isimleriyle ilişkilendirilemeyen kişiler hakkında bilgi geldi mi?" sorusu üzerine TFF Başkanı şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık bir yıl önce Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa’daki illegal bahis verilerini elde etmek için bir şirketle anlaşma sağladı. Bu süreçte Başsavcılığımız da sürece dahil oldu. Interpol ve UEFA da soruşturmada aktif olarak görev alıyor. Tüm veriler büyük bir titizlikle inceleniyor. İllegal bahisle ilgili olarak Başsavcılık soruşturmaları devam ediyor ve asıl önemli olan da bu. Sadece bahis sitelerinden değil, ilgili isimleri de doğrudan kendilerine ilettik.

"Üçüncü derece yakınlar üzerinden bile kapsamlı bir inceleme sürüyor"

MASAK, HTS kayıtları ve birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınların hesap hareketleri detaylı şekilde inceleniyor. Üçüncü derece yakınlar üzerinden bile kapsamlı bir inceleme sürüyor. Bu çalışmalar, illegal bahis ağının kökünü kazımayı hedefliyor. Çalışma tamamlandığında gelişmeler ardı ardına Başsavcı’ya ulaşacak.”