TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Sinirden iki gün iki gece ağladım

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a karşı alınan mağlubiyetlerin ardından eleştirilerin hedefindeki isim haline dönüşen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa edip etmeyeceği soruldu.

Bahar Feyzan'a YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu bu soruya net bir cevap verdi.

"Neden istifa edeyim?"

İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa sorusuna, "Neden istifa edeyim? Ben kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapılacak çok işimiz var. 19-20 yaşında bu çocuklar eleştirmeye devam etsinler. 50 sefer özür diledim" yanıtını verdi.

Bakan Gürlek açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e neden çağrı yaptığı sorulan Hacıosmanoğlu, "Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim" ifadelerini kullandı.

“Daha ilk mağlubiyette saldırdılar”

TFF Başkanı eleştiriler hakkında, "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Bu ne demek maçta biliyor musunuz? Çok art niyetli insan var. Daha ilk mağlubiyetlerinde çocuklara saldırdılar. Tarihte ilk defa elit lige çıktılar. Kenar mahalle takımlarıyla, ülkeleriyle oynuyorduk şimdi kimlerle oynayacağız. Eylül ayında Fransa, İtalya, Belçika'yla oynayacağız. Kim çıkardı? Bu çocuklar çıkardı" şeklinde konuştu.

“Maç mı sattı bu çocuklar?”

Eleştirilere açık olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, "Onun bunun çocuğu ne demek? Maç mı sattı bu çocuklar? Benim tepkim buna. Yoksa insanlar eleştirecek tabii" dedi.

“Sinirden iki gece ağladım”

Sinirden ağladığını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "İnanır mısınız sinirimden 2 gün 2 gece ağladım. Olmayacak şeyler oldu. 2 maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun 2 maçta, yüzde 80 topla oynuyorsun. 4 tane topun direkten dönüyor, 1 tanesi girmiyor içeri. Biri gol olsa ABD'yi yendiğimiz zaman yolumuza devam ediyorduk" diyerek sözlerini tamamladı.