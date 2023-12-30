TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otelde rahatsızlandı: İşte sağlık durumunda son durum

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konakladığı otelde rahatsızlandı. Otele doktor yönlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.