TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi otelde rahatsızlandı: İşte sağlık durumunda son durum
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından takımlar yurda dönüş için harekete geçti. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riyad'da konakladığı otelde kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Büyükekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konakladığı otelde rahatsızlandı. Otele doktor yönlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olduğunu, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.