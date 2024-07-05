TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki: 'İtiraz hakkımız elimizden alındı'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza sonrası UEFA'ya tepki gösterdi.

Büyükekşi, "UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez , hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır" dedi.