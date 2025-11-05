TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı (VİDEO)

  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.


Derbinin 25. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün, Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz faul düdüğünü çalarak Orkun'a sarı kart gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR), 'potansiyel bir kırmızı kart' için sahada inceleme önerisi alan Yılmaz, pozisyonu izlemek için kenara geldi. VAR hakeminin temas noktasını göstermesi sonrası, Ali Yılmaz, "Tamam hocam. Sarı kartı iptal ediyorum" yorumunu yaptı. VAR da, "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş" açıklaması sonrası hakem Yılmaz sahaya döndü ve Orkun'u ihraç etti.

