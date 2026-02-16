TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurdu

  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 24. ve 25. haftalarının maç programını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi de kesinleşti.

Dev derbi 7 Martta oynanacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

