TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihini duyurdu
TFF, Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın programlarını açıkladı. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 24. ve 25. haftalarının maç programını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi de kesinleşti.
Dev derbi 7 Martta oynanacak
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.