TFF, Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon devam ederken disiplin talimatında değişikliğe gitti. Değişikliğe göre 3 ve 6 sayıda müsabakadan men cezası alan oyuncular, cezalarını aynı kategorideki maçlarda çekecek.
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Spor Toto Süper Lig'de oynanan bir maçta ceza alan oyuncu, bir sonraki Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayabilecek.
Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 ve altı sayıda müsabakadan men cezası alan futbolcular da Spor Toto Süper Lig'de takımının formasını giyebilecek.
4 ve üstünde maçtan men cezası alan oyuncularsa kategori farkı gözetmeksizin sonraki resmi müsabakalarda sahaya çıkamayacak.
Süper Kupa maçı, Ziraat Türkiye Kupası'yla aynı kategoride değerlendirilecek.