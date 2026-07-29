TFF duyurdu: Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi kararı doğrultusunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası uygulandığını açıkladı.

Federasyonun bilgilendirmesine göre yeni yaptırım, kulüple ilgili bir dosya kapsamında devreye alındı. Kararın ardından Adana Demirspor’un bu sezon puan hanesinden silinen toplam puan 60’a ulaştı.

Mavi-lacivertli kulüp, sezon içinde sonuçlandırılamayan dosyalar ile transfer ve futbolcu borçlarından kaynaklanan süreçler nedeniyle daha önce de puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son karar, Adana Demirspor’un ligdeki durumunu daha da ağırlaştırırken, kulübün FIFA nezdindeki dosyalarına ilişkin süreçlerin takip edildiği belirtildi.