TFF duyurdu: Galatasaray'ın maçının günü değişti
TFF, daha önce 10 Mart Pazar günü olarak açıkladığı Çaykur Rizespor maçının tarihini değiştirdi.
TFF, daha önce 10 Mart Pazar günü olarak açıkladığı Çaykur Rizespor maçının tarihini değiştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının tarihi değişti. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi nedeniyle 10 Mart Pazar günü oynanacağı açıklanan maç, 8 Mart Cuma gününe çekildi.
Resmi açıklama
"UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır."