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TFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski kalecisi Yılmaz Urul'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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TFF duyurdu! Milli kaleci hayatını kaybetti
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AMilli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Yılmaz Urul 82 yaşında yaşama gözlerini yumdu. TFF de konuya ilişkin resmi internet sitesinden paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Spor camiasına başsağlığı dileriz"

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yılmaz Urul, 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez de A Milli olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti. Kariyerinin büyük çoğunluğunu İstanbulspor'da geçiren Yılmaz Urul, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu'nda da görev yapmıştı.

Yılmaz Urul'un cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhum Yılmaz Urul'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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