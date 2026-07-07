TFF duyurdu: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen prova ve bilgilendirme toplantısının ardından fikstür hazırlık sürecini tamamladı. Toplantıda kulüplerden gelen değerlendirme ve önerileri dikkate alan federasyon, gerekli revizyonları yaparak yeni sezon fikstür anahtarına son şeklini verdi.

TFF, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları netleştirdi ve derbiler için olası tarihleri ve eşleşmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Muhtemel derbi haftaları

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor