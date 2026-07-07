  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF duyurdu: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Takip Et

TFF duyurdu: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

TFF, 2026-2027 sezonunda oynanacak olan derbilerin tarihlerini ve olası eşleşmeleri duyurdu. Buna göre ilk derbi 4. haftada oynanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF duyurdu: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen prova ve bilgilendirme toplantısının ardından fikstür hazırlık sürecini tamamladı. Toplantıda kulüplerden gelen değerlendirme ve önerileri dikkate alan federasyon, gerekli revizyonları yaparak yeni sezon fikstür anahtarına son şeklini verdi.

TFF, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları netleştirdi ve derbiler için olası tarihleri ve eşleşmeleri kamuoyuyla paylaştı.

TFF duyurdu: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu - Resim : 1

Muhtemel derbi haftaları

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

AB'den hayvancılıkta yol haritası: İlk kapsamlı strateji açıklandıAB'den hayvancılıkta yol haritası: İlk kapsamlı strateji açıklandıEkonomi

 

Trump CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu: Peki CAATSA yaptırımları nedir?Trump CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu: Peki CAATSA yaptırımları nedir?Gündem

 