TFF duyurdu: Yeni transferler Süper Kupa'da forma giyebilecek mi?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa müsabakasındaki takvim değişikliği nedeniyle futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin söz konusu karşılaşmada uygulanmayacağını belirtti.
Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.
Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.