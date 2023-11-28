TFF Fair Play Ödülleri'nde Ekim 2023 dönemi kazananları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin sporun vazgeçilmez unsuru olan fair play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği ödüllerin Ekim 2023 dönemi sahipleri belli oldu.

Başkan Ali Erten, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül ve Berrin Altınöz'ün yer aldığı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıyla ödül alacak isimleri belirledi.

Ödül alanlar ve gerekçeleri

Kurulun değerlendirmesi sonucunda en centilmen teknik direktör, en centilmen taraftar, en centilmen futbolcu ve en centilmen yönetici kategorilerinde ödüle layık görülenler ve verilme gerekçeleri şöyle:

En centilmen teknik direktör: Nuri Şahin (Bitexen Antalyaspor)

Gerekçe: "Başarılı futbolculuk kariyerini noktalayıp teknik direktör olarak görevine başladığından bu yana, maç önü ve maç sonu konuşmalarında, skordan bağımsız şekilde yaptığı sportmenliğe uygun açıklamaları, futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek yaklaşımlarından dolayı bu ödüle layık görüldü. Ayrıca, futbol sezonu dışında tatil aylarını da sosyal sorumluk projelerine ayıran örnek bir kişiliği olduğu oy verenler tarafından gerekçelere eklendi."

En centilmen taraftar: Galatasaray

Gerekçe: "21 Ekim 2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde, stadı dolduran taraftarların neredeyse tamamının katılımı ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 dakika süren 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı. Galatasaray taraftarı; yaptıkları koreografiyi maça yönelik değil, kapsayıcı bir içerikle Cumhuriyet'in 100. yılına ayırmaları, tribünlerdeki deplasman taraftarları olan Beşiktaş taraftarları dahil olmak üzere herkesin alkışını almaları ve bu özel günde stattaki ve ekran başındaki herkesi birleştiren bu organizasyonları sebebiyle kurul üyelerinin oy birliği ile bu ödüle layık bulundu."

En centilmen futbolcu: Fernando Muslera (Galatasaray)

Gerekçe: "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, rakip futbolcu Valentin Rosier'i korumak adına kendi sakatlanma riskini göze alıp verdiği anlık kararla müdahale ederek, Rosier'in direğe çarpmasını engelleyip olası büyük bir yaralanmanın önüne geçen Fernando Muslera, fair-play adına örnek teşkil eden bu hareketi ile "En Centilmen Futbolcu" ödülüne layık görüldü."

En centilmen yönetici: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu

Gerekçe: "Deprem felaketinden en çok etkilenen kulüplerden Atakaş Hatayspor takımının "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılanması, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü vesilesiyle yıllarca kulüplerine destek veren, 2013 ve 2020 yıllarında aramızdan ayrılan İhsan ve Mümtaz çifti için maç öncesinde onların maketleriyle tribünlerinin koltuklarını doldurmaları, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında 81 şehir ve Kıbrıs'tan Kadıköy'e toprak getirilmesi gibi farkındalık yaratan, sosyal ve toplumsal değerlerimize sahip çıkan, futbolumuza değer katan sosyal organizasyonlara ve sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önem ve destek için Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu ödüle layık görüldü."

Bu arada 31 Ekim 2023 tarihinde Çorum'da Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartı ile çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı, ev sahibi olarak maçtan önce rakibine çiçek vererek karşılaması ve birlikte ortak takım fotoğrafı çektirerek futbol kardeşliği adına güzel bir görüntü sergilemesi sebebiyle kurul tarafından ayrıca takdir edildi.

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Fair Play ödülleri ise daha önce açıklandığı üzere gelecek 2024'ün ocak ve mayıs aylarında Türk futbol ailesinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek gala törenlerinde sahiplerini bulacak.