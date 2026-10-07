TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumun Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur.

Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — TFF (@TFF_Org) October 7, 2026

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

"Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.

Mevlüt Aktan da istifa etti

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Aktan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum.

Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum."