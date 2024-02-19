TFF gün ve saat verdi: VAR kayıtları açıklanıyor
TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00’de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.
TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarıyla birlikte VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurmuştu.