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TFF gün ve saat verdi: VAR kayıtları açıklanıyor

TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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TFF gün ve saat verdi: VAR kayıtları açıklanıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00’de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

TFF duyurdu! Süper Lig'de VAR kayıtları açıklanıyorTFF duyurdu! Süper Lig'de VAR kayıtları açıklanıyorSpor

TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarıyla birlikte VAR kayıtlarının yayınlanacağını duyurmuştu.