TFF karar verdi: Kalan haftalar "Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci'nin adını onurlandıracak bir karara imza attı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun Trabzonspor'un efsane başkanı 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Şamil Ekinci, geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bordo-mavili kulüp, Ekinci'nin başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası'nın sahibi olmuştu.