TFF kararını verdi: Tartışmalı pozisyondaki hakem konuşmaları yayınlanacak

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maça damga vuran pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF’nin bu pozisyondaki hakem konuşmalarını açıklama kararı aldığı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı konuk etti. 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken karşılaşmanın 65. dakikasındaki bir pozisyon tartışmalara yol açtı.

Mücadelenin 65. dakikasındaki pozisyonda Trabzonspor’da Felipe Augusto’ya yapılan faulün ardından Augusto oyunu hızlı bir şekilde başlatmak istemişti. Augusto’nun oyunu başlatması ve Edin Visca’nın topla buluşmasının ardından Trabzonspor tehlikeli bir atak yakalamıştı. Visca'nın topla buluşmasından birkaç saniye sonra maçın hakemi Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanmadığını belirtip tekrarlanmasını istemişti.

TFF harekete geçti

Bu karar tepkilere neden olurken Türkiye Futbol Federasyonu pozisyonla ilgili harekete geçti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gece geç saatlerde kurmaylarıyla bir araya geldi ve pozisyonu değerlendirdi. Toplantıda, Arda Kardeşler’in insiyatif alarak mı oyunu durdurduğunu yoksa VAR veya dördüncü hakemden bir uyarı gelip gelmediğinin araştırıldığı belirtildi.

Haberde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu pozisyonla ilgili hakemlerin aralarındaki tüm konuşmaları ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşma kararı aldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan bu pozisyonla ilgili açıklama istediği ve bu hatanın kabul edilemez olduğunu vurguladığı ifade edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından katıldığı bir yayında, "Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Soruya gerek yok. Soru sorulacak konuyu geçti. Genel olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

