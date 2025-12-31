TFF kış transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunun ikinci transfer dönemi için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde en yüksek harcama sınırı Galatasaray’a tanınırken, en düşük limit Eyüpspor için belirlendi. Süper Lig'de kış transfer dönemi 2 Ocak'ta başlayacak.

TFF’nin 2025-2026 sezonu Süper Lig 2. transfer dönemi takım harcama limitleri yer alıyor. Öne çıkanlar kısaca şöyle:

En yüksek harcama limiti:

Galatasaray A.Ş. – 12,87 milyar TL

En düşük harcama limiti:

Eyüpspor – 546,6 milyon TL

“Dört büyükler” arasında sıralama:

Galatasaray: 12,87 milyar TL

Trabzonspor: 7,86 milyar TL

Fenerbahçe: 6,22 milyar TL

Beşiktaş: 5,83 milyar TL

1 milyar TL’nin üzerinde limite sahip diğer kulüpler:

Başakşehir, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Göztepe, Kocaelispor