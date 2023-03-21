TFF, Mercedes ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşması 2 yıl uzatıldı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, A Milli Erkek ve Kadın futbol takımı oyuncuları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, "Futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarı için, doğru iş birlikleri ve sponsorluklar büyük bir önem taşıyor. Tam 27 yıldır yol arkadaşımız olan Mercedes-Benz ile sponsorluk sözleşmemizi 2 yıllığına yenileyerek iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Mercedes-Benz artık sadece A Erkek Milli Takımımızın değil, A Kadın Milli Takımımızın ve eMilli takımımızın da ana sponsoru oluyor. Bu kuvvetli iş birliğinden ötürü, kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Mercedes markasının güzel bir kız çocuğundan ilhamla ortaya çıkan ismi, havayı, karayı ve denizi simgeleyen yıldızı var. Bizim de sahalarda coşkuyla koşan küçük kızlarımız, tüm gücüyle mücadele eden kadın futbolcularımız ve ay yıldızı göğsünde gururla taşıyan milli takımlarımız var." sözlerini kullanan Büyükekşi, "Birlikte yıldızımızın daha da parlayacağına inanıyorum. Türk futbolunun ve Türkiye Futbol Federasyonunun yıllardır en büyük destekçileri arasında yer alan Mercedes-Benz yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının Türk futboluna değer katmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Geçen hafta Ruanda'da FIFA Genel Kurulu'nda olduğunu hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Kadın futbolu her geçen gün ilerliyor. Türkiye'de de kadın futbolunu daha büyük hedeflere koşturma yönünde çalışmalar yapacağız. Fair-play ruhunun yüceltilmesi, cinsiyet eşitliğinin yayılması için çalışıyoruz. Kadın futbolu özel bir öneme sahip. TFF olarak bu işin başına Başkan Vekilimiz Nüket Hanımı getirdik. Kız çocuklarının futbola kazandırılmasına yönelik birçok çalışmayı beraber yürütüyoruz. Kadın futbol takımlarına da kulüplerimiz önemli yatırımlar yapmaya başladılar. Kadın milli takımımız da son dönemde önemli bir başarıya imza attı. FIFA dünya sıralamasında ekim ayından itibaren en fazla puan toplayan takım olduk ve üç basamak yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 eleme grubu maçlarına büyük ciddiyetle hazırlandığının altını çizen Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta da Hırvatistan ile karşılaşıyoruz. Milli takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. Her iki maçta da inşallah güzel sonuçlar elde ederek EURO 2024'te ülkemizi gururla temsil edecekler. Ermenistan maçında UEFA'nın misafir seyircisiz oynama talebi var. Maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı. Bu biletlerin gelirleri omuz omuza kampanyasına aktarılacak. Bursa'da oynanacak olan Hırvatistan maçı için hem hatıra hem de tüm statta satılan bilet gelirleri kampanyaya aktarılacak. Buradan herkesi tirbünleri doldurarak hem milli takımımıza hem de depremzedelere destek olmaya çağırıyorum."

Başarılara destek olabilmek ayrı bir mutluluk kaynağı

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, sözlerine TFF'nin kuruluşunun 100. yılını tebrik ederek başladı.

Türk futboluna destek olmanın kendileri için önemine değinen Şükrü Bekdikhan, "Bizim için bu başarılara yalnızca tanık olmak değil, destek olabilmek de ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Mercedes-Benz olarak 27 yıldır, spora ve sporcularımıza, farklı branşlarda milli takımlar seviyesinde destek veriyoruz. 1996 yılından bu yana verdiğimiz kesintisiz desteğe ithafen 'Futbolun Değişmeyen Yıldızı' sloganımız ile federasyonun en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'de 27 yıl süren bir sponsorluk büyük bir başarı. Bunu karşılıklı saygı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni sözleşmeyle birlikte Mercedes-Benz'in, TFF'ye ilk kez tamamen elektrikli otomobillerle destek olacağını aktaran Bekdikhan, "Önümüzdeki 10 yıl içinde, koşulların izin verdiği tüm pazarlarda tamamen elektrikli araçlara geçmek için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İmza atacağımız sponsorluk sözleşmemizin bizim için diğer önemli bir yeniliği ise sponsorluğumuz kapsamında ilk defa TFF’ye tamamen elektrikli Mercedes-EQ otomobillerini sunmamız olacak." şeklinde konuştu.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan ise önemli markalarla TFF'nin iş ortaklıklarının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılına geldiğimiz bu değerli senede uzun yıllar Türk futboluna destek veren Mercedes-Benz ile iş ortaklığımızı genişletmenin gururu içindeyiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren pazarlama stratejimizi sektörlerinin en iyi markalarıyla iş birliği üzerine kurduk. Bu anlaşmaları iki tarafın da kazanacağı ticari ortaklık olarak görüyoruz."

İnsanımızın da uzun vadeli projelere destek olmasını umuyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bir Alman markasıyla TFF'nin iş birliği nedeniyle gururlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sel ve deprem felaketlerinden sonra futbol dünyası omuz omuza kampanyasıyla ne kadar güçlü olduğunu gösterdi, yardım topladı. TFF'ye bu büyük projesi için teşekkür ediyorum. Oyuncularımla ilgili de gururluyum, onların yardımlarının duyduklarınızla sınırlı olmadığını biliyorum. En Türk olan Alman ya da en Alman olan Türk olarak burada olmak gurur verici. Alman olarak gururlandığımız markalardan biri Mercedes, 1996'dan bu yana sponsorluk anlaşması var, 1996 benim son turnuvamdı, böylelikle ne kadar yaşlandığımı da görüyorsunuz. Sürdürebilirlik konusunda da Mercedes'i tebrik ediyorum. Bize sunmuş oldukları araçları elektrikli araçlarla değiştirdikleri için teşekkür ederiz. Böylelikle bizlere biraz daha elektrikli imkanlar sağlıyorlar umarım biz de bu elektriği sahaya yansıtırız ve sahada daha elektrikli oluruz. Sponsorluğa kadın futbol takımını da eklediğiniz için teşekkür ederiz."

"Şu an Hamit Altıntop, TFF yönetimi ve Başkanımızla beraber uzun vadeli futbolumuzu nasıl geliştiririz yönünde projeler üretiyoruz." sözlerini kullanan Kuntz, "Burada insanımızın da uzun vadeli projelere destek olmasını umuyorum. Almanya'dan tecrübe ettiğimizde bu projelerin karşılığını 14 sene sonra almıştık. Aynı zamanda pazarlama ve sponsorluk bölümünü tebrik ediyorum. Böyle bir anlaşmayı ayakta tuttuğunuz için. Umarım bir dahaki sponsorluk anlaşmasında ben de sizinle bir arada olurum." şeklinde konuştu.

Törende konuşan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise şunları söyledi:

"1996'dan bu yana A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes Benz ile imza töreninde buluşmak ve kadın milli takımının yanında görmek gurur verici. Kadın ve erkek milli takımlarımızın gücüne güç katacak. TFF yönetiminde iki kadın üyenin bulunması futbolda kadın varlığının güçlenmesi adına çok önemli. Kadın futbolunun önünde uzun bir yol var, amacımız kız çocuklarını futbolla tanıştırmak, mili takımlarımızı üst seviyeye çıkarmak. Mercedes'in yanımızda olması bize güven veriyor."