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TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
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TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

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