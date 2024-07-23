TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.
TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:
Başkan: Dr. Ferhat Gündoğdu
Üyeler:
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı