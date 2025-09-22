  1. Ekonomim
TFF olağanüstü toplanıyor: Bahis şirketi Saran'ın başkanlığını nasıl etkileyecek?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'ın bahis şirketiyle ilgili tartışmalar hakkında TFF ve bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri aktardı. 

Fenerbahçe’de dün yapılan olağanüstü seçimde Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi. Ancak seçim zaferinin hemen ardından Saran’ın başkanlığıyla ilgili kritik bir tartışma gündeme oturdu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, federasyonda olağanüstü bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Işık, “Şu çok net: Bahis şirketinin doğrudan ya da dolaylı sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Kapatma süreci nasıl işleyecek, bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor” ifadelerini kullandı.

