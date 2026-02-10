  1. Ekonomim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programını açıkladı. Ramazan ayı nedeniyle ligdeki maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

TFF, Ramazan ayı nedeniyle ligdeki maç saatlerinde değişikliğe gitti
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte 23. hafta maç programı

