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TFF resmen açıkladı: Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu da A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalanması beklenirken Yalçın, milli takım görevini üstlenmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, “Ay-yıldız her şeyin üzerindedir” dedi.

Haber Merkezi
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TFF resmen açıkladı: Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor
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Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalayacak. Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Yalçın, geçen sezonun bitiminde kulüpten ayrılmıştı.

TFF Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir."

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"Hepimiz için hayırlı olsun"

Sergen Yalçın, KAFA Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimiz için hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 günde gelişmeler oldu. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir.

Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Benim için de gurur verici. 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. Halkımızın desteğiyle inşallah başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur.

İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve bende olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.''

Teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan tecrübeli teknik adam daha sonra sırasıyla, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2) ve Antalyaspor'da görev yaptı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerinde toplam 286 maça çıktı. Bu maçların 124'ünden galip ayrılan Yalçın, 72 beraberlik ve 90 mağlubiyet yaşadı.

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