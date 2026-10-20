TFF resmen açıkladı: Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalayacak. Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Yalçın, geçen sezonun bitiminde kulüpten ayrılmıştı.

TFF Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır: Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir. Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz. — TFF (@TFF_Org) October 20, 2026

"Hepimiz için hayırlı olsun"

Sergen Yalçın, KAFA Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimiz için hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 günde gelişmeler oldu. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir.

Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Benim için de gurur verici. 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. Halkımızın desteğiyle inşallah başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur.

İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve bende olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.''

Teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan tecrübeli teknik adam daha sonra sırasıyla, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2) ve Antalyaspor'da görev yaptı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerinde toplam 286 maça çıktı. Bu maçların 124'ünden galip ayrılan Yalçın, 72 beraberlik ve 90 mağlubiyet yaşadı.