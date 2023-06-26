TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.
Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri
|
Süper Lig Takımlar
|
Takım Harcama Limiti (TL)
|
%30 Sapma Dahil
|
1.Galatasaray
|
1.481.993
|
1.926.591
|
2.Fenerbahçe
|
1.477.590
|
1.920.867
|
3.Beşiktaş
|
824.736
|
1.072.157
|
4.Adana Demirspor
|
290.190
|
377.247
|
5.Medipol Başakşehir
|
334.277
|
434.561
|
6.Trabzonspor
|
992.606
|
1.290.388
|
7.VavaCars Fatih Karagümrük
|
136.154
|
177.000
|
8.Arabam.com Konyaspor
|
319.166
|
414.916
|
9.Yukatel Kayserispor
|
242.722
|
315.538
|
10.Kasımpaşa
|
117.584
|
152.859
|
11.MKE Ankaragücü
|
395.788
|
514.525
|
12.İstanbulspor
|
147.927
|
192.306
|
13.Fraport TAV Antalyaspor
|
124.888
|
162.355
|
14.Demir Grup Sivasspor
|
156.174
|
203.026
|
15.Corendon Alanyaspor
|
248.392
|
322.910
|
16.Gaziantep FK
|
260.500
|
338.650
|
17.Atakaş Hatayspor
|
332.867
|
432.727
|
18.Yılport Samsunspor
|
196.489
|
255.436
|
19.Çaykur Rizespor
|
196.489
|
255.436
|20. Pendikspor
|196.489
|255.436