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TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

Süper Lig kulüplerinin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri belli oldu.

Haber Merkezi
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Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin 2023-2024 sezonu takım harcama limitleri ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamında harcama limitlerini belirledi.

Kurul; yüzde 30 sapmayla harcama limitini Galatasaray için 1 milyar 926 milyon lira olarak belirlerken, Fenerbahçe'ye 1 milyar 920 milyon, Beşiktaş'a 1 milyar 72 milyon ve Trabzonspor'a 1 milyar 290 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri

Süper Lig Takımlar

  

Takım Harcama Limiti (TL)

%30 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)

1.Galatasaray

  

1.481.993

1.926.591

2.Fenerbahçe

  

1.477.590

1.920.867

3.Beşiktaş

  

824.736

1.072.157

4.Adana Demirspor

  

290.190

377.247

5.Medipol Başakşehir

  

334.277

434.561

6.Trabzonspor

  

992.606

1.290.388

7.VavaCars Fatih Karagümrük

  

136.154

177.000

8.Arabam.com Konyaspor

  

319.166

414.916

9.Yukatel Kayserispor

  

242.722

315.538

10.Kasımpaşa

  

117.584

152.859

11.MKE Ankaragücü

  

395.788

514.525

12.İstanbulspor

  

147.927

192.306

13.Fraport TAV Antalyaspor

  

124.888

162.355

14.Demir Grup Sivasspor

  

156.174

203.026

15.Corendon Alanyaspor

  

248.392

322.910

16.Gaziantep FK

  

260.500

338.650

17.Atakaş Hatayspor

  

332.867

432.727

18.Yılport Samsunspor

  

196.489

255.436

19.Çaykur Rizespor

  

196.489

255.436
20. Pendikspor   196.489 255.436