  3. TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Öte yandan Adil Demirbağ, Alberk Koç, Ali Aytemur, Ali Emre Yanar, Barış Timur, Burak Asan, Çağlayan Menderes, Celil Yüksel, Emre Kaplan, Enes İşik, Erhan Çelenk, Furkan Bekleviç, Hakan Yeşil, Hüsamettin Yener, Kadir Seven, Kerem Kayaarası, Mert Önal, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Taha Güneş, Murat Cem Akpınar, Mustafa Alptekin Çaylı, Nazım Sangare, Osman Ertuğrul Çetin, Salih Malkoçoğlu, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız ve Üzeyir Ergün için de 45 günlük cezanın onandığı duyuruldu.

