TFF, 'VAR Support' uygulamasını duyurdu: Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu haftadan itibaren başlayacak olan VAR Support uygulaması duyurdu. Uygulamanın detayları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de VAR Support uygulaması başlıyor. TFF, Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile başlayacak uygulamanın detaylarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support Sistemi'nin uygulanacağı diğer maçlar:

2023 Turkcell Süper Kupa maçı: Galatasaray-Fenerbahçe

2023-2024 ⁠Ziraat Türkiye Kupası Final maçı: Beşiktaş/Ankaragücü - F.K-Trabzonspor