TFF yöneticisi Ural Aküzüm istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış 448 kişiyi görev aldığı dönemde "bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.
Galatasaray'da görev aldığı süreçte "bahis oynadığı" iddiasıyla disipline verilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini söyledi.