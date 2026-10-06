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TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

TFF Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak.

Haber Merkezi
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TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak
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"Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.

Cuma günkü toplantıyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı.

Yapıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan istifa etti

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Aktan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum.

Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum."

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