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TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplanacak. Kritik toplantıda 'yabancı VAR' hakemi konusu masaya yatırılacak.

Haber Merkezi
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TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün saat 13.30'da Riva'da toplanacak. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi yabancı VAR hakemi olacak.

TFF, Süper Lig'de önümüzdeki haftalardan itibaren maçlara yabancı VAR atamasının yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Süper Lig kulüplerinin çoğunun, müsabakalarda yabancı VAR istediği öğrenilirken, TFF'nin alacağı karar merakla bekleniyor.

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