TFF yönetimi toplanıyor: İstifa gündemi masada

Türk futbolunda son dönemde art arda yaşanan krizler sonrası özellikle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu, hem kulüplerin hem de siyasilerin hedefi haline geldi.

Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saha içine girerek FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı, İstanbulspor'un, Trabzonspor ile oynadığı lig maçında hakem hataları nedeniyle sahadan çekilmesi ile tüm dünyada tartışılan Türk futbolu, 'yönetim krizi yaşandığı' iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Krizde son perde Süper Kupa

Son olarak, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali öncesi, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı pankart ve tişörtlere izin vermemesi üzerine başlayan büyük kriz, maçın iptaline kadar gitmişti.

Maçın iptal edilmesi kararı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı toplantının ardından verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe’den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.

"Denk mi geldi, denk mi getirildi?"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Türkiye’ye dönüşte yaptığı açıklamada, “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” diye yanıt vermişti.

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından, Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği iddia edilse de TFF'den yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilmişti.

Yaşanan her olay sonrası özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri, Büyükekşi yönetiminin istifa etmesi gerektiği yönünde çeşitli açıklamalar yapmıştı.

"Erdoğan'ın, Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi"

Aralık ayında Türkiye'nin gündemini belirleyen futbolda yaşana olaylar, siyasilerin de gündeminde ilk sıralarda yerini aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e saldırısını kınamış ve bu görüntülerin futbola zarar verdiğini belirtmişti.

Erdoğan, Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin ise, "Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması kulislerde, "Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istedi" şeklinde yorumlanmıştı.

Bahçeli: TFF süreci yönetemedi

Maçın ertelenmesine ilişkin TFF'ye yönelik sert tepkilerden birini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vermişti. Bahçeli, TFF'nin süreci yönetemediğini ifade ederek, "Süper Kupa finalinin oynanması için Riyad'ın niçin seçildiği kadar, muhatap ülkeyle hazırlanan protokole neden uyulmadığı, kafamızı bulandıran ve kuşkularımızı çoğaltan bir muammadır. Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne aranırsa bulunacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu süreci yönetemediği gibi, Fenerbahçe ve Galatasaray Futbol Kulüpleri de aklıbaşında, sağduyulu ve soğukkanlı hareket edememiştir" yorumunu yapmıştı.

Özgür Özel: O TFF başkanını ben mi atadım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de maçın Suudi Arabistan'da oynanması kararını eleştirerek, "Anıtkabir’e gitmeyen Suudi Arabistan’a Cumhuriyetin 100’üncü yılının en büyük kupasını götürmek hangi aklın ürünü? O TFF Başkanını ben mi atadım, ben mi destekliyorum. Böyle bir durumu Türkiye’ye yaşatanlar samimi bir özür dileyip özeleştiri yapacaklarına, yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ali Koç: Büyükekşi istifa etmeli

Süper Kupa finalinin, "Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok!" diyerek sahaya çıkmayı kabul etmediği ileri sürülen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını kendilerinin istediği yönündeki iddialarına yönelik, "Yaz aylarında başkanla konuşurken Süper Kupa ne olacak demiştim. Yurtdışında oynatmak istediklerini söyledi. Galatasaray ne söyledi bilmiyorum. Almanya'nın çok iyi bir yer olacağını düşündüm. İzin vereceklerini de çok fazla zannetmiyordum. Öyle de oldu. En iyi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Futbol açısından Almanya olmayacaksa Suudi Arabistan'ın daha iyi olacağını düşündük. Gelinen noktada bunun yanlış olduğunu gördük. 20 Ekim'de federasyonumuz bunu açıkladı. Büyük tepkiler oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray ciddi baskı altındaydı. TFF'de bir protokol var ama biz bilmiyoruz. 'Gizlidir gelin burada bakın' dediler. Kulüpler son dakika dayattı diye bir şey var. Bu, federasyonun sorumluluğu üstünden atmak için yaptığı bir şey" demişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, "En büyük destekçisiydim ama federasyon başkanı istifa etmeli" açıklamasını yapmıştı.

TFF yönetimi toplanıyor

Süper Kupa finalinin ardından eleştiri oklarının yöneltildiği TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 12 günlük sessizliğin ardından bugün yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geliyor.

Yönetim kurulunun tamamının istifasının da gündeme gelmesi beklenilen toplantıda, Süper Kupa maçının ne zaman ve nerede yapılacağı da masadaki konular arasında yer alacak.