TFF Zorbay Küçük kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Zorbay Küçük kararını duyurdu.

Yapılan açıklamada, tecrübeli hakem hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığı ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceği bilgisi verildi.

TFF'nin açıklaması

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."

Neler yaşandı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.

Zorbay Küçük adliyeye gitti

Zorbay Küçük, hakemlik kariyeri öncesinde ve sonrasında hiçbir şekilde bahis sitesine üye olmadığını ve bahis oynamadığını söyledi.

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise şu bilgileri aktardı:

"Burada bulunmamızın amacı TFF'yi korumak ve medyada dolaşan algıyı yıkmak. Müvekkilim adına açılmış iki farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından kimlik bilgileri ele geçirilerek açılmıştır. Kesinlikle müvekkilim bahis oynamamıştır."