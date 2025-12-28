TFF'de 33'ler isyanı!

Ekonomim.com yazarı Atilla Türker, futbol dünyasında yaşanan bahis skandalının perde arkası gelişmelerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Türker, bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin daha önce bahis oynadıklarını kabul ederek görevlerinden sözlü olarak istifa eden çoğu emniyet müdürü 33 temsilcinin çeşitli cezalar doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek olmasının çok büyük bir krize neden olduğunu söyledi.

Atilla Türker, yaşanan gelişmeyi şu sözlerle anlattı:

"Bahis skandalı süreci başladığında TFF yetkilileri, Süper Lig'de maçın zorluk derecesine göre 3 ya da 4 kişi, 1. Lig maçlarında ise yine maçın zorluk derecesine göre 1 ya da 2 kişi olarak görevlendirdiği 350 temsilciyi telefonla tek tek arayarak son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sordu. Bahis oynadığı halde bildirmeyen kişilerle ilgili TC numaraları üzerinden yapılan tespitler sonrası isimlerin kamuoyuna açıklanacağını ve özellikle kamu görevlerinde olanların zarar görmemeleri için istifa etmelerinin önemli olduğu aktarıldı.

Bunun üzerine 33 temsilci bahis oynadığını kabul ederek TFF'yi bilgilendirdi. TFF de temsilcilerin görevlerinden istifa etmelerini istedi.

33 temsilci daha sonra istifalarını sözlü olarak TFF yetkililerine ve Temsilciler Kurulu görevlilerine sundu.

Bu 33 temsilci isimlerinin TFF tarafından açıklanması halinde kamuoyu önünde ve iş hayatında itibar ve prestij kaybı yaşamamak için bu kararı aldı.

Nitekim o saatten sonra bu 33 temsilciye hiçbir maçta herhangi bir görev verilmedi. Buraya kadar yürütülen süreç normal seyrinde devam etti.

Ancak geçen hafta TFF önce istifa eden 33 temsilcinin ardından 11'i üst klasman 42 temsilcinin yani toplam 75 temsilcinin çeşitli ceza talepleriyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. İşte kriz de burada patlak verdi.

Siz Temsilciler Kurulu olarak bu temsilcileri arayıp 'Son 5 yıl içinde bahis oynadıysanız istifa edin. İsminizi açıklamak zorunda kalmayalım, kamu görevinizde zor duruma düşmeyin' diyorsunuz, sonra bu 33 temsilciyi PFDK'ya sevk kararı alıyorsunuz.

Önemli bölümü emniyet müdürü olan bu temsilcilerin isimlerini madem açıklayacaktınız neden istifa etmeye zorladınız? Neden görev vermediniz? Burada açıkça bir haksızlık yaşanıyor.

İstifa istediniz neden kamuoyu önüne attınız?

Her şeyden önemlisi şu… Siz TFF ve Temsilciler Kurulu olarak, bu soruşturmayı gizli yürütmeniz gerekirken, temsilcileri niçin uyarıyorsunuz, niçin ayrıcalık tanıyorsunuz, niçin adeta davul zurna çalarak bilgilendiriyorsunuz, niçin istifalarını istiyorsunuz, istifalarını istediğiniz kişileri şimdi kamuoyunun önüne niye atıyorsunuz, niçin kamuoyunu aldatıcı işlemlere giriyorsunuz, niçin insanların zekasıyla oynamaya çalışıyorsunuz?

Sizin hak, hukuk, eşitlik ve adalet anlayışınız bu mu?

Temizlik operasyonu anlayışınız bu mu?

Hakemlerin hakemlik hayatı mevzuat çerçevesinde bir kalemde bitirilirken, özellikle alt liglerdeki futbolculara çok ağır cezalar verilirken, temsilcilerin ayrıcalığı ne, niye karışıyorsunuz, sizin işiniz mi bu, temsilcileri uyarmak ve sonrasında bu süreci elinize yüzünüze bulaştırmak nasıl bir zihniyetin ürünü?

Sizin temizlik operasyonu anlayışınız bu mu?

Temizlik yapalım derken bazı konularda daha da kirlettiğinizin hala farkında değil misiniz?

Ayıp, yazık, günah…

Görüştüğüm temsilciler, PFDK'dan herhangi bir ceza almaları halinde bulundukları kamu görevlerinde 2 yıla kadar terfi durdurma cezasıyla karşılaşabileceklerini de ifade ettiler.

Ayrıca ‘Resmen aldatıldık. İstifamızı sözlü olarak ilettiğimiz için bize bugüne kadar hiçbir maçta görev verilmedi. Öte yandan kamuda kritik görevlerde bulunduğumuz için çok zor duruma düşeceğiz” dediler.

33 temsilci suç duyurusuna hazırlanıyor

Şimdi bu 33 temsilcinin büyük bölümü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Temsilciler Kurulu görevini kötüye kullanıyor. Haksızlık ve eşitsizlik adına kötü icraatlara imza atıyor” kapsamlı suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor. Ben bunu 33'ler isyanı olarak değerlendiriyorum."

Bilindiği gibi bu skandalı ilk olarak ekonomim.com’da ben ortaya çıkarmıştım.

Nitekim bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğü, bahis oynayan emniyet görevlilerinin listesini TFF’den istemişti.

TFF de listeyi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmişti.

Konu her geçen gün büyüyünce son olarak bu 33’ler isyanı başladı.

Bahis oynadığı belirlenen temsilci sayısının toplamda 135 olduğu, daha önce belirlenen 75 temsilcinin dışında önümüzdeki günlerde 60 temsilcinin daha isminin açıklanacağı öğrenildi.

Toplamda 350 olan temsilcilerden 135’inin bahis işine karışması da skandal olarak değerlendirildi."