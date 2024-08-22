  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. TFF'de başkan vekilleri belli oldu
Takip Et

TFF'de başkan vekilleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF'de başkan vekilleri belli oldu
Takip Et

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusu, Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ve UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu üye oldu.

Ural Aküzüm BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolundan, Lale Cander pazarlama ve sponsorluklardan, Prof. Dr. Neşe Kavak ise dış ilişkiler ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

TFF yönetimindeki diğer görevlendirmeler şu şekilde yapıldı:

Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri

Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim

Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları

Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar

Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim

Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

Beşiktaş, Lugano karşısında turu İstanbul'a bıraktıBeşiktaş, Lugano karşısında turu İstanbul'a bıraktıSpor

 

Akbank'tan ihraç tavanı bildirimleriAkbank'tan ihraç tavanı bildirimleriŞirket Haberleri

 

Spor
RAMS Başakşehir tur umudunu rövanşa bıraktı
RAMS Başakşehir tur umudunu rövanşa bıraktı
Beşiktaş, Lugano karşısında turu İstanbul'a bıraktı
Beşiktaş, Lugano karşısında turu İstanbul'a bıraktı
PFDK'dan Ali Koç ve Göztepe'ye ceza
PFDK'dan Ali Koç ve Göztepe'ye ceza
Beşiktaş, Muleka için kararını verdi
Beşiktaş, Muleka için kararını verdi
Kayserispor çıkış yolu arıyor: Tüm gelirleri temlikli
Kayserispor çıkış yolu arıyor: Tüm gelirleri temlikli
5 gol 1 kırmızı kart! Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı
Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı